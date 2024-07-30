"وفاة مواطن أثناء التحقيق".. ميسان توصي بإعفاء مدير مكافحة المخدرات وإقالة 3 مسؤولين

2024-07-30 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفع مجلس محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، توصية الى وزير الداخلية عبد الامير الشمري بإعفاء مدير مكافحة المخدرات في المحافظة وشكّل لجنة تحقيقية بحق ضباط التحقيق على اثر تعذيب ووفاة مواطن أثناء التحقيق.

كما صوت المجلس بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على اعفاء، "مدير بلديات ميسان ومدير التسجيل العقاري ومدير العمل والشؤون الاجتماعية".

وفتح مجلس محافظة ميسان وفقاً للبيان "باب الترشيح لشغل مناصب مديري البلديات والتسجيل العقاري والعمل والشؤون الاجتماعية".