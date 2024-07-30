2024-07-30 21:24:06 - المصدر: منصة إيشان

يترقب العراق الدخول في أزمة جديدة تخص واقع الكهرباء، بعدما زاد الطلب على الطاقة بأكثر من ١٨ ألفاً، حسب ما أفاد وزير الكهرباء زياد علي فاضل. الزيادة في الطلب سترتفع في السنوات المقبلة، حسب ما يتوقع الخبراء في الطاقة، وهي ناجمة عن مجمعات ومدن جديدة شهدها العراق. تواصلت منصة “إيشان”، مع وزارة الكهرباء، وقال […]

ظهرت المقالة زيادة الطلب “تحيّر” الحكومة.. الاكتفاء من الكهرباء: حلم عراقي مستحيل أولاً على ايشان.