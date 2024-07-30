2024-07-30 21:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدر حزب الدعوة الإسلامي، بياناً أعرب خلاله عن “صدمته” من تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي وصفت صدام حسين بـ “زعيم العراق الشرعي الذي قتلته أمريكا”. وقال المتحدث باسم الحزب في بيان ورد لـ “إيشان”: “صدمنا بما ورد في تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حول اسوء دكتاتور دموي عرفه العالم […]

ظهرت المقالة روسيا تصف صدام حسين بـ “زعيم العراق الشرعي” وحزب الدعوة ينتفض أولاً على ايشان.