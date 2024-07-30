السوداني يوجه دعوة رسمية الى بزشكيان لزيارة العراق

2024-07-30 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق، فيما بحث معه تطوير التعاون الثنائي بين بغداد وطهران.

وذكر بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "بزشكيان استقبل السوداني في العاصمة طهران، حيث اكد خلال اللقاء أن إيران والعراق صديقان وداعمان لبعضهما البعض في الشدائد ويسعيان لتقديم الدعم وفق المصالح المشتركة والمتبادلة".

واعتبر بزشكيان بحسب البيان أنه "من الضروري تعميق وتوسيع العلاقات بين الجيران ودول المنطقة للتعامل مع التدخلات الأجنبية في قضايا المنطقة"، مبيناً أن "تطوير العلاقات مع الجيران قدر الإمكان هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الرابعة عشرة".

وفي هذا اللقاء، هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الشعب الإيراني بانتخاب بزشكيان لرئاسة الجمهورية، وتمنى له النجاح نيابة عن نفسه وحكومة وشعب العراق.

وقال السوداني مخاطباً بزشكيان إن "العلاقات بين إيران والعراق كانت دائماً دافئة وكانت ودية وآمل أن يستمر مسار العلاقات المتنامية كما جرى في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حكومتكم".

وبالإشارة إلى الخطط التي كانت موضوع لزيارة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي إلى العراق قبل وفاته جراء تحطم مروحيته في 19 من آيار/مايو الماضي، وجه "رئيس الوزراء دعوة رسمية الى بزشكيان للسفر إلى العراق وعقد لقاءات ومباحثات بين مسؤولي البلدين، لتسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة بشأن تطوير العلاقات وتحقيق اتفاقيات جديدة".

ووصل السوداني اليوم الى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب مسعود بزشكيان التي جرت في مبنى البرلمان الإيراني بحضور وفود من 85 دولة أجنبية وعربية.