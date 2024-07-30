السوداني والرئيس الإيراني يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

2024-07-30 22:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان، في طهران التي وصلها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية وتأديته اليمين الدستورية.

وعبّر السيد السوداني، خلال اللقاء، عن تهنئة العراق حكومةً وشعباً، للرئيس بزشكيان والشعب الإيراني بنجاح الانتخابات الرئاسية، واختيار خلف للرئيس الراحل السيد ابراهيم رئيسي (رحمه الله).

وشهد اللقاء البحث في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك استعراض الأوضاع والتوترات في المنطقة، والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان على غزّة ومنع اتساع الصراع، وسبل وقف الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، وفتح المنافذ أمام تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.