طقس مفاجئ لمطلع آب في العراق

2024-07-30 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير توقعات الطقس، الى انخفاض نسبي بدرجات الحرارة في أولى أيام شهر آب في العراق.

وقال المنبئ الجوي، واثق السلامي، في منشور على صفحته في الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، ان "انخفاضا نسبيا بدرجات الحرارة سيحدث خلال الـ 3 أيام المقبلة مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي ونشاط واضح يومي الجمعة والسبت".

وتابع، "لا توجد موجات حر خلال خلال الاسبوع الأول من شهر آب بل تسجل عموم المدن درجات حول المعدلات العامة واقل بقليل".



