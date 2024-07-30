جهاز مكافحة الإرهاب الكوردستاني يعرب عن قلقه مما يجري بالسليمانية

2024-07-30 22:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعرب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عنقلقه مما يجري في محافظة السليمانية من عمليات اعتقال وخطف وقتل منسوبة لجهاتعسكرية وأمنية، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين وممتلكاتهم والنأي عن بالمؤسساتالعسكرية عن الصراعات السياسية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الحوادث التي تقع في السليمانية ومحيطها خلال الفترة الماضية مثيرة للقلقوتستحق الاهتمام، وللأسف فإن الأحداث تجري يومياً تحت مسمى الأجهزة العسكريةوالأمنية، حيث يتم اعتقال المواطنين واختطافهم وتعذيبهم وقتلهم".

وأضاف"هذه الأعمال تضع اسم وقدسية الأجهزة العسكرية والأمنية التي مهمتها الأساسيةحماية ممتلكات مواطني كوردستان، تحت علامة استفهام وتسبب بتشويههم ونشر الخوفوالقلق والترهيب".

وأكدالجهاز على أن "من واجب المؤسسات العسكرية والأمنية حماية أمن وممتلكاتالمواطنين، وليس استخدامها في الصراعات السياسية لقتل المدنيين ونشر الخوفوالترويع بما يتنافى مع ثوابت القوات العسكرية والأمنية".

وشددالجهاز "نؤكد مجدداً على ضرورة عدم خلط المؤسسات العسكرية والأمنية بالصراعاتالشخصية والسياسية والحزبية واستخدامها لمصالح شخصية وأحادية".