2024-07-30 23:00:08 - المصدر: منصة إيشان

هاجم زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ما وصفهم بـ “المنحرفين عقائدياً”. ونشر وزير القائد، منشوراً على منصاته، تابعتها “إيشان”، تضمن كلاماً مقتبساً من السيد الصدر جاء نصه: “ولتعلموا أنهم آذوا السيد الوالد في حياته .. كما هم الآن يؤذونني”. وجاء الكلام، في إشارة إلى “المنحرفين عقائدياً”، والذين يُعرفون بـ أصحاب […]

ظهرت المقالة الصدر يهاجم “المنحرفين عقائدياً”: آذوا والدي والآن يؤذونني أولاً على ايشان.