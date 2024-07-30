2024-07-30 23:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عقب عملية الاستهداف الصهيونية في منطقة حارة حريك، للقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، تباينت المعلومات حول فشل عملية الاغتيال ومصير شكر. وقد أفاد مصدران أمنيان وكالة “رويترز” بنجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على الضاحية. كما نقلت كالة “تسنيم” الإيرانية عن مصادر أنّ “الهجوم الإسرائيلي في ضاحية بيروت فشل، […]

ظهرت المقالة “الكيان” يفشل بالرد.. نجاة قائد كبير في حزب الله أولاً على ايشان.