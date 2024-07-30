السوداني يؤكد لخامنئي أهمية المضي في الاتفاقات المبرمة والأخير يثمن جهود احياء الاربعينية

2024-07-30 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي.

وفي وقت سابق من اليوم وصل السوداني، إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني قدم التهاني للخامنئي، متمنياً دوام الازدهار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، بمناسبة انتخابها رئيساً جديداً، وتجاوزها محنة الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات بين العراق وإيران، وأهمية المضي في الاتفاقات المبرمة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في جميع المجالات.

من جانبه، ثمّن الخامنئي جهود الحكومة العراقية في تأمين زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وتيسير تفويج الملايين من الزائرين، وتوفير مستلزمات راحتهم وتنقلهم، وعدّ هذا الجهد الكبير سمةً من سمات كرم الشعب العراقي.

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان ضرورة وقف العدوان على غزّة، وتعضيد الجهود الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومنع اتساع الصراع إقليمياً.