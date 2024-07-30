العامري يستنكر العدوان الصهيوني على أهداف مدنية في الضاحية الجنوبية من بيروت

2024-07-30 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستنكر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، العدوان الصهيوني على أهداف مدنية في الضاحية الجنوبية من بيروت.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعرب عن كامل استنكارنا وبالغ شجبنا للعدوان الصهيوني البغيض على أهداف مدنية في الضاحية الجنوبية من بيروت العزة والتحدي".وأضاف، ان "تلك الممارسات العدوانية الصهيونية، انما هي محاولات خائبة، يسعى من خلالها العدو للتغطية على هزائمه الكبيرة على مختلف الجبهات، ولصرف نظر المجتمع الدولي عن جرائمه النكراء بحق المدنيين في غزة الصمود والإباء".وتابع: "كما نجدد وقوفنا الكامل الى جانب قوى المقاومة الإسلامية بوجه العدوان الصهيوني والأطراف الداعمة له، وتأكيدنا الراسخ لأحقية منهج المقاومة في الدفاع عن الحق والعدل والكرامة".