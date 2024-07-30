ارتفاع حصيلة قصف الحشد في بابل الى 3 شهداء و3 جرحى

2024-07-30 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، بارتفاع عدد شهداء وجرحى القصف في جرف الصخر شمال محافظة بابل.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "عدد الشهداء من الحشد ارتفع الى 3 ومثلهم من الجرحى".

وكان قصف أمريكي استهدف الحشد الشعبي في جرف النصر شمال بابل مساء اليوم الثلاثاء، واسفر عن شهيد وجرحى في حصيلة أولية.

ويتزامن هذا القصف مع استهداف غارة إسرائيلية لقيادي بارز في حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت كما خلف اضراراً مادية كبيرة بالمباني في موقع القصف.



