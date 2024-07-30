2024-07-30 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

رأى أستاذ الحوزة العلمية في النجف، السيد رشيد الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع فقرات الدستور، ولا حاجة لرأي المرجعية أو الحوزة. وقال الحسيني في تصريح لبرنامج المقاربة الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “الدستور العراقي أكد حرية العراقيين في الأحوال الشخصية”. وأضاف، أنه “للأسف لم يكن هناك […]

ظهرت المقالة لا حاجة لرأي المرجعية أو الحوزة.. رشيد الحسيني: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور أولاً على ايشان.