راضي شنيشل يستقيل من تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

2024-07-30 23:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏قدّم مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل استقالته، إلى رئيس الاتحادالعراقي لكرة القدم عدنان درجال، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وبعد خروج العراق منمنافسات أولمبياد باريس.

وقالمصدر في البعثة الرياضية العراقية المشاركة في أولمبياد باريس2024، لوكالة شفقنيوز، إن "مباراة المنتخب العراقي أمام المغرب كانت الأخيرة للمدرب راضيشنيشل مع المنتخب الأولمبي وأنه ترك المنتخب اعتباراً من اليوم".

‏وأضاف"المدرب راضي شنيشل قدم استقالته لرئيس الاتحاد عدنان درجات خلال تواجدهما فيفرنسا"، مبيناً أن "الاستقالة جاءت بعد النتيجتين السلبيتين وخسارتناأمام الأرجنتين 1-3 وأمام المغرب اليوم بثلاثية نظيفة".

‏وكانراضي شنيشل قد أعلن في وقت سابق وقبل انطلاق البطولة أنه سيقدم استقالته بعدالانتهاء من أولمبياد باريس 2024 حتى وإن حقق نتيجة إيجابية.