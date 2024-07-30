بعد هزيمة المغرب.. شنيشل يعتذر عن الاستمرار مع الأولمبي

2024-07-30 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، عن اعتذار مدرب المنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، عن الاستمرار في مهمة تدريب المنتخب.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شنيشل أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة العراقي، بعدم استمراره مع المنتخب بعد وداع الاولمبياد من دور المجموعات".

ولفت الى، ان "عقد شنيشل مع المنتخب ينتهي في صيف 2025 لكنه اعتذر عن الاستمرار بتدريبه".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد خسر بثلاثية أمام نظيره المغربي، مساء اليوم في مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ليودع أولمبياد باريس بعد خسارتين متتاليتين أمام المغرب اليوم وقبلها الأرجنتين.