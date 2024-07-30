بطلب أمريكي.. المركزي العراقي يتجه لدمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار

2024-07-30 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن وجود طلب أمريكي جديد للبنك المركزيالعراقي يتضمن دمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار في مزاد العملة.

وقالتالمصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدراليطلبا من البنك المركزي العراقي دمج المصارف المقيدة من استخدام الدولار، وإغلاقبعض المصارف المتعثرة".

وأضافتالمصادر، أن "البنك المركزي العراقي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات سريعة لدمجالمصارف وإغلاق المتعثرة من أجل عودتها للعمل المصرفي مما ينعكس بشكل إيجابي علىسعر الصرف، ولهذا البنك المركزي تعاقد مع شركة دولية لتقديم خطة عن القطاعالمصرفي، والتي ستتضمن دمج المصارف وإغلاق بعضها".

وكشفتالمصادر المطلعة أن "هذه الشركة بتوصية من الأمريكان مشابهة لعمل شركة k2، دون كشف اسمها أو كشفمزيد من التفاصيل".