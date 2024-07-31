2024-07-31 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الأرصاد الجوية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء،بأن هزة أرضية ضربت إدارة كرميان جنوبي الإقليم وشعر بها السكان المحليون.

وقالالمصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هزة أرضيةبقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وقعت في ناحية رزكاري الواقعة بين قضاءي كلار وكفريفي إدارة كرميان، في تمام الساعة 10:46 مساء اليوم، وقد شعر بها السكان المحليون".

وبينأن "الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بين خط العرض 34.65 درجةشمالاً، وخط الطول 45.24 درجة شرقاً، وتبعد عن مركز قضاءكلار 8 كيلومترات".