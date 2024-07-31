2024-07-31 01:00:07 - المصدر: منصة إيشان

هاجم القيادي في عزم يحيى الكبيسي، أستاذ الحوزة العلمية في النجف رشيد الحسيني بسبب ما تحدث به الأخير في لقاء تلفزيوني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال الحسيني في تصريح له عبر برنامج المقاربة الذي يقدمه الزميل سامر جواد، إن “المذاهب الأخرى صادرت رأي الشيعة في قضية الأحوال”، ليرد الكبيسي بأنه “مدلس وكذاب”. وكتب […]

ظهرت المقالة واصفاً الحسيني بـ”المدلس” و”الكذاب”.. يحيى الكبيسي: إجماع شيعي على جواز الزواج حتى من الرضيعة أولاً على ايشان.