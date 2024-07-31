2024-07-31 01:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الانفجار المجهول الذي استهدف قاطع جرف النصر في محافظة بابل. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بالساعة2130 مساء يوم الثلاثاء تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات الى انفجار لم تعرف طبيعته”. وأضافت، أن “الانفجار أسفر […]

ظهرت المقالة لم يعرف طبيعته.. بيان من الحشد الشعبي بشأن الانفجار في جرف النصر أولاً على ايشان.