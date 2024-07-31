2024-07-31 01:00:07 - المصدر: منصة إيشان

توعدت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالكيان “الصهيوأمريكي”، بعد استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وقالت الحركة في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”: “يوماً بعد آخر يكشف العدو الصهيوني ربيب أمريكا الشر عن وجهه القبيح ويعبر عن حقد أسود تترجمه ضرباتهم الجبانة التي تستهدف في كل مرة الأبرياء والأطفال والنساء […]

ظهرت المقالة مساندون لحزب الله.. حركة الكعبي تتوعد الكيان “الصهيوأمريكي”: ارتكب حماقة سيندم عليها أولاً على ايشان.