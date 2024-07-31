العراق يدين العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت

2024-07-31 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة حكومة جمهورية العراق للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " حكومة جمهورية العراق تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدافه المدنيين والمباني السكنية بطريقة عشوائية، وتعد هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية".وأضافت، أن "العراق يؤكد أن هذا العدوان يشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة، ويحذر من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان".وشددت الحكومة، بحسب البيان، على "ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان".