الحشد يعلن تفاصيل جديدة عن قصف جرف الصخر

2024-07-31 01:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، تفاصيل جديدة عن قصف جرف الصخر، مبيناً أن العلمية تمت بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالساعة 2130 مساء يوم الثلاثاء (30 تموز 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات الى انفجار لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".

وأضافت أنه "الحاقا بالموقف السابق، فان المعلومات المتوفرة تشير الى ان استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل، تم بواسطة صواريخ اطلقت من طائرات مسيرة".