الحشد الشعبي: شهداء وجرحى بصواريخ اطلقت من طائرات مسيرة شمال بابل

2024-07-31 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بصواريخ اطلقت من طائرات مسيرة شمال بابل.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بالساعة 2130 مساء يوم الثلاثاء (30 تموز 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات الى انفجار ، مما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين" .وأضافت، ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل تمت بواسطة صواريخ اطلقت من طائرات مسيرة".