الشيخ الخزعلي يدين العدوان على الضاحية الجنوبية بلبنان وجرف النصر في بابل

2024-07-31 02:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدان الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في لبنان والاستهدا الامريكي على احد مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر شمال بابل.وقال الخزعلي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عدوان صهيونيِّ سافر وغادر، ضد أهلنا بالضاحية الجنوبية لبيروت، يؤكد من خلاله هذا العدو، استمراره في منهج الطغيان والاستكبار، وفي ذات الوقت قامت شريكة هذا العدو، وداعمته الأولى "الولايات المتحدة الأمريكية" بقصف أحد مقرات حشدنا الشعبيّ، في جرف النصر شمال بابل، ليتسبب باستشهاد وجرح كوكبة من مقاتلينا البواسل ".وأضاف: "لينكشف للجميع، وعبر هذه الانتهاكات السافرة وجرائمه الغادرة، وحدة مشروع العدو، ووحشيته واستهتاره، وفي الوقت الذي نُعزي فيه إخوتنا في حزب الله، وأُسر شهدائنا الأبرار، فإننا نؤكد موقفنا الراسخ، في وحدة جبهات المقاومة في مواجهة العدو المشترك، واستعدادنا لبذل الغالي والنفيس، دفاعاً عن مقدساتنا وكرامتنا ، وسيعلمُ الذين ظلموا أيَّ مُنقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين" .