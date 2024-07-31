العامري يطالب باتخاذ خطوات سريعة لإنهاء التواجد الأمريكي في العراق

2024-07-31 02:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأستنكر الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، العدوانَ الأمريكي على قواتنا الأمنية من ابناء الحشد الشعبي في جرف النصر، فيما طالب الحكومة بإتخاذ خطوات سريعة لإنهاء التواجد الأمريكي في العراق.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ندين وبشدة العدوانَ الأمريكي الآثم على قواتنا الأمنية العراقية من أبناء الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر".وأضاف: "كما نعتبر إن تزامنَ هذا الإعتداء مع العدوان الصهيوني على بيروت، إنما يؤكد وحدة المنهج العدواني، وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه، وحقيقة الدور الأمريكي الذي لم يكتفِ بالدعم الشامل للصهاينة، بل تعداه للمشاركة الفعلية المباشرة في الحرب على غزة وجنوب لبنان وسائر الجبهات الأخرى".وتابع: "مما يدعونا وأكثرَ من أي وقتٍ مضى، لمطالبةِ الحكومة العراقية بإتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة من أجل رحيلٍ فوري للوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي من العراق، حمايةً لحياة العراقيين، وصوناً لسيادةِ البلد واستقلاليته".وختم القول: "تغمدَّ الله أرواحَ شهدائنا السعداء بواسع رحمته، ومنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل".