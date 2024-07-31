الحشد الشعبي يقول إن امريكا شنت قصف بابل ويعلن حصيلة الضحايا من مقاتليه

2024-07-31 08:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، ان الولايات المتحدة الامريكية شنت ضربات جوية عبر طيران مسير استهدفت بها شمالي محافظة بابل مساء امس مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا من مقاتلي الحشد بينهم القائد "أبو حسن".

وقالت قيادة العمليات في بيان اليوم، إنه "في تمام الساعة 2200 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2024 تعرض مقر تابع للواء 47 قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي لثلاث ضربات جوية من قبل طيران أمريكي مسير في منطقة السعيدات بناحية جرف النصر بمحافظة بابل".

ووفقا للبيان فإن القصف أسفر عن سقوط اربعة ضحايا من اللواء 47 وهم كل من: القائد احمد نجم عبد الزهرة ( ابو حسن )، حسين كريم كاظم الدراجي، حيدر حسن حسين السعدي، علي صادق عمران الموسوي".

وقال البيان إن "القوات الأمريكية لا تزال مصرة على نهجها المعادي لأبناء الحشد الشعبي إذ استهدف طيرانها المسير ثلة من المجاهدين التقنيين أثناء تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي في حماية أرض الحسين وتأمين زوار أربعينيته".

وكان مصدر أمني افاد وكالة شفق نيوز بمقتل وإصابة ستة منتسبين من الحشد الشعبي بانفجارات لم تُعرف طبيعتها في مواقع تابعة للحشد شمالي بابل.

بدوره وجهّ محافظ بابل عدنان فيحان، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى قصف الحشد الشعبي بجرف الصخر.