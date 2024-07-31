2024-07-31 08:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه جرى اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في هجوم على العاصمة الإيرانية طهران. وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة […]

ظهرت المقالة من ولادته بمخيم للاجئين إلى اغتياله بطهران.. هذا هو إسماعيل هنية أولاً على ايشان.