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من ولادته بمخيم للاجئين إلى اغتياله بطهران.. هذا هو إسماعيل هنية

من ولادته بمخيم للاجئين إلى اغتياله بطهران.. هذا هو إسماعيل هنية
من ولادته بمخيم للاجئين إلى اغتياله بطهران.. هذا هو إسماعيل هنية
2024-07-31 08:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه جرى اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في هجوم على العاصمة الإيرانية طهران. وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى  الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة […]

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