نجم البريميرليج يصل دورتموند للفحص الطبي

2024-07-31 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيعمل نادي بوروسيا دورتموند على إنجاز صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الساعات القليلة المقبلة.وكانت تقارير صحفية قد أفادت بتوصل دورتموند لاتفاق مع برايتون بشأن ضم لاعب الوسط باسكال جروس هذا الصيف.من جانبه، كشف الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج عبر حسابه بموقع "إكس"، عن وصول جروس إلى دورتموند مساء الثلاثاء.وأوضح أن الدولي الألماني سيخضع للفحوصات الطبية في النادي اليوم، قبل السفر إلى سويسرا، للالتحاق بمعسكر الفريق.واتفق الناديان على نقل جروس إلى أسود الفيستيفال مقابل 7.5 مليون يورو، إلى جانب مليونين كحوافز إضافية.وسيوقع صاحب الـ33 عاما على عقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.وينشط جروس في الملاعب الإنجليزية منذ انضمامه إلى برايتون عام 2017، ليظهر في 7 مواسم بالبريميرليج، شارك خلالها في 228 مباراة بالمسابقة.