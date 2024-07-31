مبابي ينجز صفقته الاستثنائية

2024-07-31 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأتم كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا المنتقل حديثا من باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد الإسباني صفقته الاستثنائية.وذكرت صحيفة "ليكيب": "الصفقة تمت، لقد أصبح مبابي منذ الليلة المالك الجديد لنادي كان الفرنسي".وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قائد الديوك استحوذ على 80% من أسهم الفريق الذي يتنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.وسبق أن أشارت صحيفة ليكيب إلى أن كيليان مبابي سيدفع 20 مليون يورو مقابل إتمام هذه الصفقة.وستدير عائلة مبابي النادي الجديد بواسطة والدته فايزة العماري، ووالده ويلفريد بوني اللاعب والمدرب السابق.وسيتم الاستعانة أيضا بزياد حمود المدير السابق لمجموعة بي إن الإعلامية، والمدير التنفيذي الحالي للشركة التي تدير حقوق الصورة لنجم ريال مدريد الجديد.