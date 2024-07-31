أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب شهرية بـ 3%

2024-07-31 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولارا للأونصة بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولارا. تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.44 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 966.13 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 898.13 دولارا للأونصة، ويتجه المعدنان إلى انخفاض شهري.