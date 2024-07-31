النفط يعوض بعض خسائره ويتجه لأسوأ أداء شهري منذ 2023

2024-07-31 09:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عوضت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024) المبكرة، لترتفع عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع مع تنامي التوتر الجيوسياسي بعد ضربة إسرائيلية استهدفت حزب الله، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 78.54 دولار بارتفاع 47 سنتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة، الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ أكتوبر 2023.