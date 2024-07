انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في ذي قار لمدة 4 ساعات اليوم الأربعاء

2024-07-31 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في المحافظة لمدة 4 ساعات اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، وذلك بسبب أعمال صيانة لخطي (جنوب الناصرية – المصب العام و المصب العام – سوق الشيوخ 132 ك.ف). وأوضحت المديرية في بيان تلقت...

