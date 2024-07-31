2024-07-31 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار و واسط والديوانية 45، ديالى وبابل 44، نينوى 43، السليمانية 41، دهوك 40، النجف الأشرف والمثنى 46، ميسان والبصرة 48".

وأضاف، أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، تنشط الرياح خلال النهار مسببة تصاعد غبار خفيف".

ولفت إلى، أن "يوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".