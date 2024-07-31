السيد الحكيم يطالب المجتمع الدولي بردع الكيان الغاصب

2024-07-31 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد واعطالب رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بردع الكيان الغاصبوقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نشارك شعبنا الفلسطيني الصابر المظلوم، وحركات المقاومة الفلسطينية الحزن والحداد باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية الذي اغتالته اليد الصهيونية الغادرة إثر استهداف مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف، أن "هذه الممارسات الإجرامية لكيان الاحتلال أوهن من أن تفت عضد شعبنا الفلسطيني عن مواصلة حق المضي في طريق الانتصار لقضيته العادلة، وأن دماء الشهداء وتضحيات المضحين وقود سفرها المجيد المفعم بالفخر والاعتزاز".وتابع، "إننا إذ ندين بشدة هذه العملية الإجرامية نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي لردع هذا الكيان الغاصب".واختتم، "رحم الله الشهيد الفقيد هنية وألهم إخوته ورفاق دربه العزيمة في مواصلة طريق الشهادة حتى تحقيق النصر للقضية الفلسطينية العادلة"...