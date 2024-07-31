تراجع أسعار خامي البصرة لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط

2024-07-31 09:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بنسبة 2.85 ‎%‎، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.18 دولار ليصل الى 74.35 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 2.18 دولار ليصل الى 77.25 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط لتتعافى من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن ردت إسرائيل على هجوم لحزب الله، على الرغم من أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.