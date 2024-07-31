2024-07-31 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعتمدت وزارة الزراعة تقانات عالميَّة حديثة تُستخدم للمرّة الأولى لمواجهة التصحّر، وبحسب خبراء، فإنَّ الكثبان الرمليَّة تغطي ما يزيد على أربعة ملايين دونم في البلاد. وأفاد مدير عام دائرة البستنة والغابات في وزارة الزراعة، الدكتور بسام كنعان عبد الجبار، في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، بأنَّ دائرته اعتمدت تقنيَّة عالميَّة حديثة تطبَّق للمرَّة الأولى في البلاد لمواجهة التصحّر، هي الصناديق المائيَّة التي يستوعب كل منها 15 إلى 20 لتراً من الماء والتي تُعبّأ من خلال الحوضيات، بهدف توفير المياه للنبات تدريجياً من خلال أنابيب خيطيَّة.