المالية النيابية: نناقش مسودة قرار لانصاف المتقاعدين وزيادة رواتبه

2024-07-31 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، ان اللجنة المالية تسعى الان لزيادة رواتب المتقاعدين وهناك تحرك من اجل انصافهم باعتبار هذه الشريحة هممظلومين. وذكر الكاظمي، ان هناك مسودة قرار بخصوص اقرار قانون التقاعد من اجل انصاف المتقاعدين يتم مناقشتها داخل اللجنة المالية واللجنة القانونية . وتابع انه هناك توصيات وحزمة من الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء نتمنى ان تتحقق مثلا الرعاية الصحية لشريحة المتقاعدين وايضا منحهم قطعة ارض وسكن.