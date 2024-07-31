اسعار الدولار ترتفع في بغداد وتثبت لدى اربيل

2024-07-31 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149100 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 149000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149050 دينارا، وسعر الشراء 148900 دينار مقابل كل 100 دولار.