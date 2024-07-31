2024-07-31 10:54:03 - المصدر: واع

بغداد : واع - إحسان المرسومي

أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل ، اليوم الأربعاء ، أنه لم يقدم حتى الآن استقالته إلى اتحاد الكرة ، مشيراً الى أنه صرح قبل الأولمبياد بأنه لا نية لديه للبقاء مع المنتخب بعد انتهاء المنافسات .

وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) من باريس : إنه لم يقدم استقالته إلى اتحاد الكرة بصورة رسمية ولكن في نفس الوقت ليست لديه نية للبقاء مع الأولمبي في المرحلة المقبلة "، مشيراً إلى أن" الهدف من قيادته للفريق قد تحقق من خلال التتويج ببطولة غرب آسيا والتأهل إلى نهائيات آسيا ومن ثم الوصول إلى أولمبياد باريس".

وأضاف : واجهنا منتخبات ومدارس عالمية عالية المستوى في الفكر الفني وجودة اللاعبين الذين يمثلون أندية عالمية معروفة ، فضلاً عن ظروف الإعداد غير المكتملة للمنتخب في نهاية دوري نجوم العراق ".

وبخصوص إجراء عدد من التبديلات في الشوط الأول، أوضح شنيشل أن" التبديلات كانت على أسس فنية، الغاية منها التقليل من ضغط الخصم وإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تلقت شباكنا ثلاثة أهداف في دقائق مبكرة من المباراة ، مؤكدا أن هناك فوارق فنية بين لاعبينا ولاعبي منتخبات مجموعتنا ".