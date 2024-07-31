وزارة الشباب تناقش الإشكالات الفنية لمشروع ملعب ديالى الأولمبي

2024-07-31 10:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، عبد الخالق خضر الخفاجي، الإشكالات الفنية التي تعرقل العمل في مشروع ملعب ديالى الأولمبي، جاء ذلك خلال لقائه المشرف على تنفيذ المشروع في مقر الدائرة بالمكتب الاستشاري.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أنه" جرت خلال الاجتماع الفني الذي حضره معاون مدير عام الدائرة ورئيس قسم المشاريع الستراتيجية، مناقشة معالجة الإشكالات الفنية التي تعيق التنفيذ والتقرير الاستشاري الخاص بطرق الركائز الإضافية تحت أسس الملعب الرئيس، وحسم موضوع العزل المائي أسفل أسس الملعب، ومناسيب الطرق، والسياج الخارجي، وتوجيه الشركة المنفذة للمشروع بالمباشرة بجميع فقرات العمل".وأضاف أن" الخفاجي وجه قسم المشاريع الستراتيجية بحسم جميع المتعلقات المالية للشركة المنفذة لضمان سير عمل المشروع".