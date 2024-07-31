أسعار الذهب تستقر بأسواق بغداد

2024-07-31 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاربعاء،31 تموز 2024. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 505 آلاف دينار، وسعر الشراء 501 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 475 الف دينار، وسعر الشراء 471 الفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 505 الاف دينار 515 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 475 الفا و 485 الف دينار.