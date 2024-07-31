ارتفاع طفيف للعملة الخضراء في بغداد

2024-07-31 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في اربيل. وشهدت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149100 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 149000 دينار. اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار. أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149050 دينارا، وسعر الشراء 148900 دينار مقابل كل 100 دولار.