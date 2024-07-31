2024-07-31 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي لبناء ملعب جديد ، بينما يقترب برشلونة من التغلب على الأزمة المالية ، ويريد توتنهام بيع حصة أقلية ، وفقا للأخبار الرياضية المتعلقة بالاقتصاد التي قدمتها أورينت في قسم الرياضة والمال. يريد نادي مانشستر يونايتد بناء ملعب جديد بسعة 100000 متفرج ليحل محل ملعب أولد ترافورد وسيعلن قراره النهائي بحلول نهاية العام ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع ملياري جنيه إسترليني 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، وتبدو الفوائد التجارية لبناء ملعب جديد ضخمة مقارنة بتطوير الملعب الحالي بتكلفة تبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني.