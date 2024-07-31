2024-07-31 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بيانا بشأن اغتيال رئيس حركة حماس خلال زيارته العاصمة الإيرانية طهران. وقال المرشد في بيان: “التحق قائد المجاهدين الفلسطينيين الشجاع والبارز إسماعيل هنية بلقاء الله فجر الليلة الماضية. لقد قام النظام الصهيوني المجرم والإرهابي باغتيال ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه أعد لنفسه أيضاً عقوبة قاسية”. وتابع: “لقد أمضى […]

ظهرت المقالة المرشد عن اغتيال ضيفه: واجبنا أن ننتقم لدمه أولاً على ايشان.