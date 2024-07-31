2024-07-31 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، بأن القصف الذي نفذه التحالف الدولي شمالي بابل جريمة نكراء، مبيناً أنه قام بتنفيذه بمقاتلات من خارج الحدود. وقال رسول في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية […]

ظهرت المقالة الناطق باسم القائد العام: التحالف الدولي أقدم على جريمة نكراء شمالي بابل بمقاتلات من خارج الحدود أولاً على ايشان.