ارتفاع طفيف بأسعار الصرف في بغداد

2024-07-31 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد نسبة الى أمس.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149.100 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأضاف، إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار، بينما بلغ الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.

ولا تزال أسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق 18 نقطة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.



