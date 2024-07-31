وزير الداخلية يصدر من ديالى توجيهات لتأمين الزيارة الأربعينية

2024-07-31 12:06:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، توجيهات لتأمين الزيارة الاربعينية خلال زيارته الى محافظة ديالى .

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالتزامن مع قرب ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يواصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اجتماعاته وجولاته الميدانية للاطلاع على آخر الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة المليونية".

واضاف البيان ان "وزير الداخلية ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ديالى بحضور قائد القوات البرية وقيادة عمليات كركوك وقيادة عمليات شرق صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى، فضلا عن الجهات الساندة وعدد من الشخصيات المهمة في محافظ ديالى ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء الخاص بزيارة الأربعين وقيادات شرطة المحافظات أعلاه وعدد من القادة الأمنيين والحشد الشعبي".

واشار الى ان "الاجتماع شهد ايضا مناقشة جميع تفاصيل زيارة الأربعين وتطبيق الخطط المرسومة في المحافظات التي حضرت هذا الاجتماع المكثف، والعمل على توحيد جميع الرؤى لإنجاح هذه الزيارة الخالدة".

وتابع ان "الشمري استمع الى شرح موجز عن أهم وآخر الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة الأربعين"، مؤكداً على "أهمية تنسيق الجهود في المجالين الأمني والخدمي ومتابعة جميع متطلبات القطعات الأمنية وكذلك الدوائر الخدمية".

وأصدر وزير الداخلية خلال الاجتماع "عدداً من التوصيات التي من شأنها أن توفر الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة والتعاون مع أصحاب المواكب الحسينية، مشدداً "على تجاوز التحديات ووضع المعالجات الفورية لها".