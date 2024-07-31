الأمن الوطني يصدر إحصائية بحصيلة عملياته خلال شهر تموز

2024-07-31 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، حصيلة أهم عملياته النوعية خلال شهر تموز الجاري.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم القبض على "(41) متهماً بالإرهاب و(56) تاجراً بالمخدرات و(49) مبتزاً إلكترونياً و (54) متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة، فضلاً عن عمليات نوعية أخرى نفذها جهاز الأمن الوطني خلال شهر تموز 2024 شملت عموم محافظات البلاد".







