المالكي يدعو إلى موقف وطني موحد إزاء استهداف مقار الحشد الشعبي في شمال بابل

2024-07-31 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن استهداف مقار الحشد الشعبي في عمق البلاد يشير الى موقف مسبق وإصرار على الاستفزاز لجعل العراق ساحة حرب وتصفية صراعات ،فيما دعا إلى موقف وطني موحد إزاء هذه الانتهاكات.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خرق سيادة العراق، واستهداف مقار الحشد الشعبي في عمق البلاد يتكرر مما يشير الى موقف مسبق وإصرار على الاستفزاز لجعل العراق ساحة حرب وتصفية صراعات".

وأضاف أن "قيام قوات التحالف الدولي بهذه العملية يؤكد عدم إدراكه لخطورة الأوضاع التي ستجر المنطقة إلى صراعات کبرى تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابع "أننا إذ ندين استهداف مقار الحشد في شمال بابل، ندعو إلى موقف وطني موحد إزاء هذه الانتهاكات الصارخة".