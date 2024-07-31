المندلاوي: المقاومة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل انعدام تطبيق القوانين الدولية

2024-07-31 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أدان رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، العملية الغادرة التي ارتكبها العدو الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فيما أكد أن المقاومة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل انعدام تطبيق القوانين الدولية.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة الى الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة وكل أحرار وشرفاء الأمة، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، مؤكداً أن "مسيرة القائد الكبير التي قضاها بين الأسرِ والجهاد من اجل تحرير فلسطين، وقدّم في سبيلها حتى أفراد عائلته، شاء الله أن تتكلل بالشهادة لينال بذلك كرامة عظيمة سبقها إليه عدد من قادة المقاومة الذين سالت دماؤهم الزكية لتعبيد طريق عزة وكرامة الأمة".

وأشار رئيس مجلس النواب بالنيابة، الى أن "الكيان الصهيوني بارتكابه لهذه الحماقة باغتيال الشهيد هنية في طهران، وتكراره لاستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت ومن قبلها اليمن سيُعزّز من وحدة ساحات المقاومة".

وأضاف، أن "صمت المنظمات الدولية عن مجازر الإبادة اليومية في غزة شجّع قوات الاحتلال الصهيوني على انتهاك سيادة عدد من دول المنطقة، وان لغة المقاومة والقوة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل صمت المنظمات العالمية وانعدام تطبيق القوانين الدولية".

وتابع، أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام إلا بزوال الكيان الصهيوني عن أرض فلسطين المحتلة".